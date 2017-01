Quadrilha ataca carro-forte e leva refém no aeroporto de Navegantes 

Insegurança 17/01/2017 | 12h23 Atualizada em

Aeroporto Internacional de Navegantes é o segundo maior do Estado em movimentação de passageiros Foto: Artur Moser / Agencia RBS

Uma quadrilha armada com fuzil atacou um carro-forte que levava dinheiro para abastecer caixas eletrônicos do aeroporto de Navegantes, litoral norte de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira.

O assalto aconteceu às 10h, quando criminosos renderam vigias da empresa de segurança e chegaram a levar um deles como refém. A vítima foi liberada após a fuga. Policiais relataram que os bandidos fugiram pela BR-101 no sentido Joinville. Não há relato sobre feridos e ninguém foi preso até o final da manhã.



Segundo policiais civis da Delegacia de Polícia de Navegantes, o veículo utilizado na fuga foi queimado e abandonado em uma rua a menos de 1 km do aeroporto. Em seguida, os ladrões continuaram a fuga em um veículo Fiat Punto da cor prata.

Foto: Divulgação / PM

Uma equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) esteve no local. A polícia ainda não informou a quantia levada pelos assaltantes. De acordo com o delegado da Divisão de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) em Florianópolis, Anselmo Cruz, ao menos três assaltantes participaram da ação. A Deic e a DP local devem investigar o roubo.



