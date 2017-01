Putin e Trump poderão conversar no sábado, diz porta-voz do Kremlin

Diplomacia 27/01/2017 | 08h24 Atualizada em

O presidente russo Vladimir Putin e o mandatário norte-americano Donald Trump podem conversar no sábado por telefone, anunciou, nesta sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. A declaração foi dada em entrevista ao canal CNN. Se a conversa for confirmada, será o primeiro contato oficial entre os dois desde a posse de Trump, em 20 de janeiro.

Em novembro, Trump e Putin conversaram, por telefone, pouco depois da confirmação da vitória do republicano nas eleições. Eles concordaram em "normalizar" as relações entre Moscou e Washington, desgastadas pelo conflito na Ucrânia.

Durante toda a campanha eleitoral, Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos, foi acusado pela candidata democrata Hillary Clinton de ser a "marionete" de Vladimir Putin.

Em dezembro, pouco antes de deixar a Casa Branca, o ex-presidente Barack Obama adotou medidas de represália contra Moscou por ter tentado influenciar a campanha eleitoral que levou Trump ao poder.

Trump elogiou em várias ocasiões as qualidades de governante de Putin e disse esperar ter uma "ótima relação com ele". Putin chamou Trump de "homem brilhante e cheio de talento".