Próximo episódio de Star Wars já tem título: 'The Last Jedi'

Los Angeles 23/01/2017 | 17h38

O próximo episódio da amada saga "Star Wars" já tem um título: o Episódio VIII se chamará "The Last Jedi" ("O último Jedi", em tradução livre).

A produtora Lucasfilm divulgou o título nesta segunda-feira (23) sem explicações adicionais. O filme, dirigido por Rian Johnson, deverá estrear nos cinemas em 15 de dezembro de 2017.

"Nós temos ótimos fãs nessa ou em qualquer outra galáxia. Pelos fãs, queremos que eles sejam os primeiros a conhecer o título do próximo capítulo da saga de (Luke) Skywalker: Star Wars - The Last Jedi", revelou o estúdio em um comunicado.

O Episódio VIII retomará a história de onde "O despertar da força" parou: com Rey (Daisy Ridley) entregando seu sabre de luz para Luke Skywalker (Mark Hamill) em uma montanha.

E a pergunta que surge é: quem será o último Jedi?

A revelação do título provocou, imediatamente, especulações entre os fãs: seria Skywalker, Rey ou ambos (Jedi é usado no singular e no plural)?.

"Star Wars: o despertar da força", lançado em 2015, faturou mais de dois bilhões de dólares em todo o mundo, de acordo com o site boxofficemojo.com.

"Rogue One: uma história Star Wars", um spin-off da saga lançado no ano passado, arrecadou até agora mais de um bilhão de dólares nos cinemas.

