Protestos em aeroportos e discordância entre republicanos aumentam pressão sobre Trump

Migração 30/01/2017 | 08h04 Atualizada em

Manifestantes protestam contra Trump no aeroporto Tom Bradley, em Los Angeles

Manifestantes protestam contra Trump no aeroporto Tom Bradley, em Los Angeles Foto: KONRAD FIEDLER / AFP

A reação da população norte-americana, que compareceu em massa a vários aeroportos dos Estados Unidos, durante o final de semana, para protestar contra a ordem executiva que suspendeu o programa de acolhimento de refugiados colocou o governo do presidente Donald Trump na defensiva. A medida também proibiu viagens ao país de pessoas originárias de sete países de maioria muçulmana.

Trump vem sendo pressionado por um número crescente de parlamentares do próprio Partido Republicano, pedindo mudanças urgentes na ordem executiva. No exterior, administradores de aeroportos e operadores de linhas aéreas — responsáveis pelo gerenciamento de vários voos com destino aos Estados Unidos — estão reclamando das contradições e da falta de clareza da medida aprovada pelo presidente.

Leia mais

Canadá oferece residência temporária a bloqueados por decreto de Trump

O que está em jogo com o decreto anti-migratório de Trump

Trump nega que decreto migratório vise banir muçulmanos dos EUA



Menos de 24 horas depois de o governo ter informado que os portadores do Green Card — documento que dá direito a emprego legal nos Estados Unidos — também estavam sujeitos ao rigor da ordem executiva, assessores de Donald Trump desmentiram a informação. Em entrevista, o chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, disse que a medida "não afeta" os detentores do Green Card.

Manifestantes no aeroporto John F. Kennedy Foto: STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aeroportos

No domingo, em vários aeroportos norte-americanos, passageiros voltaram a ser detidos em salas de imigração, provocando caos nas áreas onde ficam os funcionários e pânico entre familiares que aguardavam o desembarque. Advogados de instituições de direitos humanos compareceram aos aeroportos para tentar libertar as pessoas detidas. No aeroporto John F. kennedy, em Nova York, a ação de advogados foi dificultada pela falta de informações sobre o número de pessoas detidas.

— Simplesmente não sabemos quantas pessoas existem e onde estão — disse Lee Gelernt, vice-diretor do Projeto de Direitos dos Imigrantes da União Americana de Liberdades Civis.

Numa tentativa de acalmar as críticas que vem recebendo por ter assinado a ordem executiva, o presidente Donald Trump divulgou, no domingo, uma declaração em que diz que a proibição não diz respeito à religião.

"Para ser claro, esta não é uma proibição aos muçulmanos, como a mídia está falsamente informando", disse Trump. "Isto não é sobre religião, isto é sobre terror e (sobre) manter nosso país seguro."

Protesto no aeroporto John F. Kennedy, no domingo Foto: STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Republicanos

Também no domingo, republicanos criticaram o plano de Trump sobre refugiados e imigrantes. Um dos críticos foi o senador pelo Estado de Tennessee, Lamar Alexander. Ele disse que, embora não seja uma medida de caráter explicitamente religioso, a ordem executiva de Trump "é inconsistente com o caráter americano".

Os congressistas republicanos também se queixaram de que não foram consultados pelo presidente antes de a medida ser aprovada.