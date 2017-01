Protestos anti-Trump terminam em 95 presos e choque com a polícia

Washington 20/01/2017 | 17h42

Novos confrontos explodiram nesta sexta-feira (20) entre manifestantes anti-Trump e a Polícia no centro de Washington, pouco depois da posse do presidente Donald Trump - constatou um jornalista da AFP.

Entre 400 e 500 manifestantes lançaram objetos contra os agentes do Batalhão de Choque, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo. Nas ruas, vê-se latas de lixo incendiadas.

A polícia de Washington prendeu 95 pessoas envolvidas nos protestos contra a posse de Trump, informou a corporação.

"Prendemos 95 pessoas", confirmou o porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana, tenente Sean Conboy, acrescentando que foram presos por "vandalismo e destruição de propriedade".

Conboy disse ainda que dois policiais foram feridos nos confrontos.

Manifestações violentas similares haviam sido registradas no fim da manhã, no centro da cidade, antes do juramento de Trump na fachada do Capitólio. Nesses eventos, centenas de pessoas com o rosto coberto e vestidas de preto jogaram pedras nos policiais.

Agências bancárias, redes de fast-food, como a Starbucks, e outras lojas foram destruídas. Vários carros também foram atingidos.

"É lamentável", disse um homem que votou em Donald Trump, com um gorro vermelho com o slogan de campanha do republicano "Fazer os Estados Unidos grandes novamente".

Também houve passeatas pacíficas na capital americana, onde milhares de pessoas - entre partidários e opositores a Trump - se misturavam sem registro de incidentes.

