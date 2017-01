Promotor envia opinião sobre indenização para famílias de criminosos

Moacir Pereira 13/01/2017 | 10h02 Atualizada em

Do promotor de Justiça Henrique Limongi, a propósito do artigo sobre indenizações para criminosos que praticam crimes bárbaros e as vítimas desamparadas:

"A propósito do tema Inversão de Valores - a começar, fato único no planeta Terra, pela vergonhosa constatação do "cidadão preso e bandido solto", vexame que nos expõe ao ridículo no mundo inteiro, mesmo nos países mais subdesenvolvidos -, gostaria de cumprimentá-lo.

Tenho certeza - basta ter olhos de bem ver e ouvidos de bem ouvir - de que à óbvia exceção das fascistóides minorias politicamente corretas - "direitos humanos", tudo para o delinquente, nada para a população! -, a quase totalidade do povo brasileiro te aplaude, assina embaixo e reconhece firma em cartório.

Qualquer "manifesto" de idêntico teor seria subscrito nos dias que correm pela massacrante maioria dos brasileiros de bem, independentemente de condição social, ideologia, credo ou raça.

E não pediriam muito, os cidadãos. Almejam, tão só, ser reinvestidos nos seus mais comezinhos direitos de ir e vir, à vida e à liberdade. E "reintegrados na posse" - que, em qualquer país normal seria sua e apenas sua, sem margem a discussões, debates ou audiências públicas - das cidades e campos esbulhados pela bandidagem sem qualquer freio ou escrúpulo."

Curtas

*Lei que proíbe a comercialização de amianto em Santa Catarina foi sancionada pelo governador Raimundo Colombo.

*A Cidasc abriu dois concursos para preenchimento de 79 vagas. A realização está a cargo da Fepese.

