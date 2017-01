Programas para aproveitar a temporada ao ar livre sem gastar muito

Verão no Vale 06/01/2017 | 07h02

Para muitos a grana está curta, a gente sabe disso. Não são todos que podem se dar ao luxo de alugar uma casa na praia e se deliciar ao som das ondas durante os dias de calor da temporada. Para outros, nem mesmo o tradicional bate-volta – farofada, para os íntimos – está nos planos, já que arrumar aquela mascada para a gasosa e curtir a imensidão do Oceano Atlântico com um certo conforto requer potencial financeiro.

Esqueça o cartão de crédito – até porque um dia você terá de pagar por isso – já que, muito embora sejam as ovelhas negras do verão, alguns lugares em Blumenau, Timbó e Indaial são ótimas opções para quem quer relaxar sem machucar os escorpiões que estão no bolso. São desde ribeirões com água geladíssima até verdes gramados que se tornam um convite para piqueniques em família. Confira um breve guia para aproveitar os dias de recesso durante a estação mais quente do ano e deixar, pelo menos por algumas horas, o smartphone, a televisão e o computador de lado.

Nova Rússia

Blumenau

Com as águas geralmente calmas e sempre geladas do ribeirão Garcia, as opções da Nova Rússia, no Progresso, são as mais convidativas para aqueles dias de (muito) calor. A calmaria da região, no Sul de Blumenau, é outro ponto positivo, principalmente entre aqueles que preferem a tranquilidade do campo em vez do agito do mar. Os recantos, onde a pessoa paga uma entrada e pode ficar por lá o dia inteiro – inclusive levando mantimentos –, são os pontos preferidos de jovens e adultos para se refrescar sem precisar ir até os parques aquáticos.



Onde: Rua Santa Maria, no Progresso, do número 4.269 em diante

Quanto: De R$ 5 a R$ 15 para passar o dia inteiro, ou até de graça em pontos onde a propriedade não é privada

Distância do Centro de Blumenau: 15,6 quilômetros

O que fazer: Desde um piquenique em família à beira do ribeirão Garcia até mergulhos nas frias águas são opções para aproveitar dias de calor sem gastar muito



Vale do Ribeirão Encano

Indaial

Com características semelhantes à Nova Rússia, a região do ribeirão Encano, em Indaial, também atrai quem quer economizar e, ao mesmo tempo, curtir momentos de folga em meio à natureza. Com a opção de entrar tanto pela Rua Lorenz quanto pela Rua Reinhold Schroeder, as águas limpas com curso pedregoso costumam atrair pessoas de todas as faixas etárias, justamente em uma cidade que leva no seu hino a expressão “terra quente do verde Vale” – e não é por acaso, convenhamos. O alerta é quanto ao local onde deixar os carros – em grande parte da via o estacionamento de veículos é proibido. Curiosidade: é possível acessar a região pela Rua José Reuter, embora não seja o caminho mais prático.



Onde: Rua Lorenz e Rua Reinhold Schroeder, no Encano Baixo

Quanto: Gratuito

Distância do Centro de Blumenau: 21,1 quilômetros

O que fazer: Principalmente aproveitar as águas frias e cristalinas, já que por conta da mata ciliar é difícil encontrar espaços para fazer piqueniques, por exemplo. Mas sempre com cuidado, já que se trata de um ribeirão. Afogamentos já ocorreram no local



Jardim Botânico

Timbó

Muito verde e bem cuidado, o Jardim Botânico de Timbó é aquele típico lugar para levar a família, amigos, ou fazer um passeio a dois em qualquer época do ano. O gramado extenso permite desde piqueniques com bastante gente, até esportes – como o frescobol, por exemplo, mais comum às margens das águas salgadas. Com muita sombra, o local garante espaço para relaxar, colocar a leitura em dia e aproveitar a folga.

Onde: SC-417, no bairro das Capitais

Quanto: Gratuito

Distância do Centro de Blumenau: 34,5 quilômetros

O que fazer: Desde levar crianças para brincar, correr, jogar bola, até curtir o momento a dois pelas abundantes sombras no local ou então fazer um piquenique



Praia Central

Navegantes

“Ah, mas se for pra farofar, só se for na praia”. Tá bom, então. O pedaço de areia de praia mais próximo de Blumenau fica na Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, na Praia Central de Navegantes. Lá, todas as opções do Litoral ficam à disposição, desde sentar à beira do mar com um isopor embaixo do braço, até pegar um bronzeado – e voltar no mesmo dia, é claro, para economizar.

Onde: Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, 2.496, Centro

Distância do Centro de Blumenau: 54,7 quilômetros

Quanto: De graça, além da gasolina, é claro. Se seu carro fizer 12 quilômetros por litro, a viagem custará pouco mais de R$ 32. De ônibus, a passagem para Navegantes sai por R$ 20,87



Parque Ramiro Ruediger

Blumenau

Achou que o Ramirão ia ficar de fora? Nein, nein! Embora seja um velho conhecido do blumenauense, tanto para corridas, caminhadas, ou praticar os mais diversos tipos de esportes, o parque localizado ao lado da Vila Germânica oferece bons espaços para sentar e relaxar. Seja para levar uma cadeira de praia ou então uma toalhinha para esticar no chão, o Ramiro é (e sempre será) a opção mais simples do blumenauense.

Onde: Rua Alberto Stein, 416, Velha

Distância do Centro de Blumenau: 3,6 quilômetros

Quanto: Gratuito

O que fazer: Piquenique, correr, caminhar, jogar futebol, vôlei, basquete, academia ao ar livre, ou então levar as crianças no espaçoso playground são boas opções em época de vacas magras



Prainha

Blumenau

Reaberta ao público em julho, a Prainha de Blumenau não é aquele espaço de décadas passadas, mas ainda tem o seu charme. Com uma ou outra sombra para sentar à beira do Itajaí-Açu, permite relaxar, curtir a dois ou com a família, e acompanhar o movimento do Centro sem a tradicional pressa do dia a dia. É um excelente local para quem não quer deixar a cidade ou então ter uma visão diferente da área que foi palco de grandes eventos na década de 1990.

Onde: Início da Avenida Brasil, na Ponta Aguda

Quanto: Gratuito

Distância do Centro de Blumenau: 850 metros

O que fazer: Piqueniques em família, encontro com amigos, ou simplesmente sentar e relaxar em um dos pontos mais tradicionais da Blumenau de anos atrás e que voltou a ser aberto ao público ano passado



O que levar

O que você precisa providenciar para curtir uma farofa no dia de folga sem se preocupar:

- Repelente

- Bolsa térmica

- Filtro solar

- Água mineral

- Toalha

- Frutas

- Sanduíches

- Livro, revista

- Chapéu, boné

- Óculos de sol

- Escova e creme dental