Professor Mauri Luiz Heerdt assume reitoria da Unisul nesta quinta

Professor Mauri Luiz Heerdt assume nesta quinta, às 20h, no Espaço Integrado de Arte, campus de Tubarão, a Reitoria da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Sucede o professor Sebastião Salésio Herdt, que tomará posse na presidência da Fundação Unisul. O novo vice-reitor que assume é o professor Lester Marcantônio Camargo.



O novo presidente da Fundação Unisul, professor Sebastião Salésio Herdt, é também presidente da Acafe. Sua prioridade será fortalecer as fundações educacionais de Santa Catarina. Modelo único no Brasil, estas fundações são mantidas pelas comunidades e responsáveis pelo desenvolvimento catarinense nos últimos 50 anos.

Depoimento do enólogo Alexandra Estolano, da Wset School, de Londres, sobre a Vinícola Abreu Garcia, visitada no fim de semana: "Tenho estudado vinhos nos últimos 10 anos e visitado algumas das mais importantes regiões produtoras do mundo. Surpreendi-me com a produção da Serra catarinense, especialmente a Vinícola Abreu Garcia. A região surpreende na produção de espumantes e vinhos brancos de altíssima qualidade. Os brancos apresentam concentração, complexidade e persistência que os colocam entre os melhores do Brasil. O sauvignon blanc encontra ali um terroir muito propício para a elaboração de vinhos brancos de longa guarda."

Presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Magalhães Occhi, confirmou presença em Florianópolis no próximo dia 27. Vem tratar especificamente da abertura de uma linha de crédito para os hospitais filantrópicos e comunitários de Santa Catarina, que enfrentam grave crise por conta da escandalosa defasagem das tabelas do SUS. A visita foi articulada pelo deputado Esperidião Amin e pelo governador Colombo.

