Produção de água tratada tem recorde histórico na Grande Florianópolis, afirma Casan

ÁGUA 04/01/2017 | 10h54 Atualizada em

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) anunciou na manhã desta quarta-feira que teve um recorde histórico de produção de água tratada. Segundo a empresa, no dia 31 de dezembro de 2016 foram produzidos mais de 183,6 milhões de litros de água para abastecer moradores e visitantes da Florianópolis. Antes deste, o último recorde a ser registrado aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2016 - quando 156 milhões de litros foram consumidos na cidade.

O novo índice, divulgado pelo presidente da Companhia, Valter Gallina, só foi possível após a instalação de um conjunto de macromedidores na região de Grande Florianópolis, que permitiu à Casan criar um indicador para estimar a presença de visitantes na região a cada dia.

— Antes a gente tinha estimativas nos dias de pico de consumo, mas com a instalação destes macromedidores conseguimos precisar exatamente — explicou Galina.

Mesmo sem ter as medidas exatas de anos anteriores, a Casan garante que este ano bateu o recorde pois a empresa não tinha uma capacidade de tratamento como a atual.

Além das obras de grande porte, feitas ao longo do ano, a instituição realizou melhorias operacionais, como a substituição da adutora da SC-403 por tubulação de 400 milímetros e a troca do conjunto de motobombas que faz a distribuição a partir da Estação de Tratamento de Água dos Ingleses.

Além disso, um novo poço de captação no Rio Vermelho e a limpeza nos demais poços do Norte e Sul, manutenção dos sistemas complementares de abastecimento, instalação de geradores e locação de caminhões-pipa ajudaram na melhoria do abastecimento da cidade.

