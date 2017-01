Londres 19/01/2017 | 05h22

As principais bolsas europeias abriram nesta quinta-feira sem mudanças ou com crescimento moderado, aguardando as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres permanecia estável (-0,00%). O Dax de Frankfurt subia 0,21% e o CAC 40 de Paris 0,13%.

Seguindo esta tendência, em Madri o Ibex 35 ganhava 0,21%.

* AFP