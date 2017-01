Primeiros colocados comemoram e dão a receita para aprovação no vestibular da UFSC 2017

Nome no listão 10/01/2017 | 13h45 Atualizada em

Às 9h30min da manhã desta terça-feira, 10, Ian Novy Quadri, 26 anos, descobria ter alcançado a maior nota do Vestibular 2017 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 89,02. A primeira colocação — na classificação geral e no curso de Medicina — foi anunciada no auditório da reitoria, onde o tom dos discursos foi marcado pela diversidade, que também pautou o processo seletivo da maior instituição de ensino superior no Estado.

Pensada para homenagear com certificados os 10 primeiros classificados, a cerimônia antecedeu a tradicional fixação dos cartazes no ginásio do Centro de Desportos com os nomes de 4.391 aprovados em primeira e segunda chamada para 101 cursos distribuídos nos cinco campi.

Desde 2014, não havia tantos candidatos de Santa Catarina entre os melhores resultados e os catarinenses foram, aliás, 75,63% dos aprovados, seguidos pelos gaúchos (6,99%), paulistas (6,58%) e paranaenses (5,49%). De Florianópolis, o primeiro colocado do curso mais procurado na UFSC, que teve concorrência de 215 candidatos/vaga, diz que o sentimento é de alívio, principalmente porque a conquista exigiu dedicação total durante dois anos.

— Fui abrindo mão gradualmente de tudo à medida que a prova chegava, porque sabia que seria difícil. Então os estudos foram se intensificando. Chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir — admite.

Discurso semelhante tem o segundo colocado na classificação geral, Renan Vítor Batalha, 20 anos, que também frequentou curso pré-vestibular por dois anos até alcançar a aprovação em Medicina. Antes, já havia visto o próprio nome entre os aprovados de sete universidades particulares, mas abdicou de todas pela UFSC.

— Foi uma rotina pesada, mas fui dosando, sempre tive momentos de descanso. Nessas horas, procurava ler, me informar. Tanto que acredito que minha redação tenha sido o diferencial — arrisca o jovem de Jaraguá do Sul.

Emocionada, a mãe de Renan, Nanci Mara Batalha, 52, resume a conquista do filho em duas palavras:

— Foco e renúncia.

A presidente da Comissão Permanente do Vestibular (Coperve) da UFSC, Maria Luíza Ferraro, comemorou a conclusão do processo seletivo:



— O vestibular correu totalmente dentro da normalidade. É um marco histórico para a UFSC e para SC.

Ian Novy Quadri é o primeiro colocado geral e em Medicina Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Festa no ginásio

Assim que os portões do ginásio do CDS tinham sido abertos às 9h45min pelo reitor da UFSC, Luis Cancellier, o pai e o professor de Giovani Eduardo Adriano Júnior, 17, já bolavam um novo corte de cabelo para o jovem. Tão logo viram o nome do estudante entre os aprovados para o curso de Odontologia, partiram para deixá-lo careca e, assim, caracterizar visualmente a "calourice".

— Foi difícil, mas consegui passar direto do terceirão. Agora, é vida nova — comemora Giovani.

Giovani é calouro de Odontologia Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Bons resultados também tiveram os candidatos que concorreram por meio de ações afirmativas. A dupla de aprovadas Gabriela de Souza Silva, de Garopaba, e Beatriz Cristina Mohr, de Santo Amaro da Imperatriz, cantava "Uh, é Medicina!" no ginásio do CDS após enxergar seus nomes na lista dos calouros de Medicina. As duas estudantes são oriundas de escolas públicas de Santa Catarina.

— Estudei 14 horas por dia todos os dias no último ano. A sensação de ter alcançado meu objetivo de vida é maravilhosa — define Gabriela, que foi a segunda colocada geral entre os cotistas.

Também defensora das cotas, Beatriz conta com lágrimas nos olhos que pôde dedicar-se integralmente ao vestibular graças aos esforços do pai.

— Acordava às 5h da manhã. Fiz cursinho porque minha família me ajudou muito por dois anos — considera a caloura.

Oriundas de escolas públicas, Betina e Gabriela comemoram aprovação em Medicina Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Construção da diversidade

Apesar de a população negra ainda ser minoria entre os aprovados na UFSC, na divulgação dos resultados o discurso do reitor e pró-reitoras foi de valorização da diversidade. Cancellier exaltou o respeito às diferenças não só de cor, mas de gênero, sexualidade, religião e classe sócio-econômica.

— Nós, que somos de gerações mais velhas, estamos em processo constante de aprendizagem. Apostamos fortemente nos que entram agora com essa mentalidade de tolerância — disse o reitor.

— Prezamos por todas as pessoas, como forem. Queremos vocês do jeito que são — reforçou aos aprovados a secretária de Ações Afirmativas e Diversidade da UFSC, Francis Tourinho.

NÚMEROS DO VESTIBULAR UFSC 2017

INSCRITOS

Número de candidatos inscritos: 33789

Número de candidatos por experiência: 985

Número de candidatos concorrentes: 32804



ABSTENÇÕES

Índice de abstenção na prova 1: 16.45%

Índice de abstenção na prova 2: 17.68%

Índice de abstenção na prova 3: 18.45%

Índice geral de abstenção: 18.45%



DESEMPENHO DOS CANDIDATOS NO VESTIBULAR

Total de candidatos classificados: 4391

Total de candidatos aprovados e não classificados : 14029

Total de candidatos reprovados: 15369



MOTIVO DAS REPROVAÇÕES

Reprovados por falta: 6096

Sem ensino médio: 723

Reprovado na prova objetiva: 1922

Redação/discursivas não corrigidas (5 * nº de vagas do curso): 5094

Reprovado na redação e/ou discursivas: 1534

PROVAS

Pedidos de vistas em questões: 2.140

Abertura de recursos: 215

Alteração de gabarito: 2

Anulação de questões: 0



VAGAS

Total de vagas oferecidas: 4593

Vagas ocupadas na opção 1: 3824

Vagas ocupadas na opção 1A: 567

Total de vagas ocupadas: 4391



ISENÇÕES

Total de isenções requeridas: 5363

Total de isenções concedidas: 3850

Total de isentos inscritos: 3849

Total de isentos classificados: 598

Leia também:

Vestibular UFSC 2017: veja os aprovados em primeira e segunda chamada



Confira quem são os 10 primeiros colocados no vestibular da UFSC 2017



Período de renovação dos contratos do Fies começa na próxima segunda-feira