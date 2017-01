Primeiro dia do ano registra dois roubos e seis furtos em Blumenau

Segurança pública 02/01/2017 | 09h12

O primeiro dia do ano não teve trégua na área de segurança pública em Blumenau. De acordo com informações da Polícia Militar, foram registrados dois roubos e seis ocorrências de furto na cidade ao longo deste domingo. O primeiro caso em que houve uso de violência contra a vítima ocorreu às 14h45min, na Rua São Paulo, no bairro Itoupava Seca. Um rapaz de 16 anos teria sido surpreendido por dois homens, um vestindo camiseta azul marinho e bermuda escura e outro com bermuda amarela e sem camisa. A dupla roubou o aparelho celular da vítima e fugiu em seguida. Foram feitas buscas, mas ninguém foi localizado.

Já por volta das 22h30min, na Rua Professor Hermann Lange, bairro Fidélis. Segundo informações da PM, um homem de 56 anos estava sentado na varanda de casa quando dois homens pularam o muro e anunciaram o assalto. Um deles pediu a carteira do proprietário e outro tentou invadir a residência, mas sem sucesso, porque a esposa da vítima havia trancado a porta em tempo. A dupla agrediu a vítima com uma barra de ferro e fugiu. Foram feitas rondas na região, mas ninguém foi detido.

Furtos

Além dos dois casos de roubo, foram registrados ainda seis furtos. Três deles em residências nos bairros Fortaleza, Vila Nova e Água Verde, de onde foram levados televisores e dinheiro. Um furto ocorreu em uma oficina mecânica do bairro Velha, de onde foram subtraídos aparelhos de som de cinco veículos. Outros dois furtos envolveram veículos – uma moto Biz 125, levada na Itoupava Central, e um Voyage com placas de Brusque, furtado no Passo Manso.