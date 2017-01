Primeiro dia de 2017 será de sol e calor em Santa Catarina

Com o pé direito 01/01/2017 | 09h01

A abertura de 2017 será ensolarada em Santa Catarina. Logo no primeiro dia do novo ano o tempo bom dá as caras como um presente para ser aproveitado ao ar livre. A previsão da Central RBS de Meteorologia e da Epagri/Ciram aponta que as temperaturas vão ficar na casa dos 30ºC na maior parte das cidades do Estado.

O indicativo é que o domingo será um dia típico de verão. Em alguns pontos do Vale do Itajaí, Norte e Sul, os termômetros podem registrar entre 33ºC e 35ºC. Por conta do calor e do abafamento, no entanto, há previsão de chuva com chance de temporais a partir da tarde.

A mesma previsão deve se estender para o começo da primeira semana de 2017. Até quarta-feira o sol permanece com altas temperaturas. Depois disso, a tendência, de acordo com a Epagri/Ciram, indica as mesmas condições pelo menos até 14 de janeiro.

Leia também:

Virada do ano em Balneário Camboriú emociona mais de um milhão de pessoas

Réveillon tem praia lotada em Barra Velha, no Litoral Norte de SC

A festa da virada do ano no Morro do Mocotó, em Florianópolis

Virada do ano em Balneário Camboriú emociona mais de um milhão de pessoas