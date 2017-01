Primeiro cão guarda-vidas do Brasil estreia nas areias de Itajaí

Reforço canino 16/01/2017 | 18h34 Atualizada em

O primeiro cão treinado para atuar como guarda-vidas no Brasil "bateu ponto" pela primeira vez nas areias de Itajaí nesta segunda-feira. A estreia de Ice foi na Praia de Cabeçudas, com direito a uniforme de identificação e o nome anotado na escala de serviço do batalhão.

Atento, o labrador de sete anos conteve a vontade de entrar no mar até receber a autorização do treinador para um refresco. Praia, a partir de agora, é sinônimo de trabalho sério — mesmo que para Ice tudo pareça uma grande brincadeira.



O uso de cães para auxiliar no resgate de vítimas de afogamento é inédito no país. Ice foi o primeiro a terminar a formação porque, além de ter um currículo repleto de certificações internacionais em busca e salvamento, foi criado na praia.

Desde filhote o treinador, sargento Evandro Amorim, do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Itajaí, o levava para o mar para os treinos físicos. Assim, ele aprendeu rápido a lidar com as ondas e a água salgada.



Ice atua em buscas em todo o país e ajudou equipe de buscas no desastre em Mariana-MG Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

A função de Ice na praia é auxiliar em afogamentos com mais de uma vítima. Enquanto o guarda-vidas resgata uma pessoa, o cão leva o life belt, um flutuador, para outra. Essa manobra é feita a uma distância segura para que a vítima não tente se apoiar no labrador. Com a ajuda do cão, há tempo para que os guarda-vidas levem uma vítima até a areia e voltem para buscar as demais.

O projeto é piloto, inspirado em cães guarda-vidas que atuam na Itália. O treinamento, desenvolvido pelo sargento Amorim, levou 10 meses. Além de Ice, os cães Malu e Chuck, de Xanxerê, e Hunter, de Curitibanos, vão atuar como guarda-vidas no Estado. Mas eles ainda estão em fase de treinos e não estão preparados para esta temporada.



— Será avaliada a viabilidade do trabalho na praia. Funciona muito bem na Europa. Vamos ver como será aqui — diz Amorim.

O sargento, que criou Ice desde pequenininho, se aposentou na semana passada. Mas fez questão de acompanhar o primeiro dia de trabalho do cão, agora na companhia de seu filho, o soldado Thiago Amorim.

Como Thiago também convive com Ice desde que ele era filhote, a transição de pai para filho foi natural. O soldado participou de toda a preparação do labrador para atuar na praia. Assim, os dois criaram uma ligação importante para que ele desempenhe bem o trabalho.

CUIDADO EXTRA

Labrador tem a hidratação reforçada durante o expediente Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

Colocar Ice na escala demandou alguns cuidados para os bombeiros. O primeiro deles foi garantir que ele trabalhe em um horário em que o sol é menos impiedoso, das 15h às 20h. Também é preciso reforçar a hidratação e garantir que o bichinho tenha espaço à sombra, a uma temperatura confortável.



Basta um comando, porém, para que Ice esqueça que existe sombra e água fresca e corra para o trabalho.

Feliz na nova função, Ice só deve ter problemas para arrumar a agenda. O cão guarda-vidas também atua em buscas em todo o país (participou das equipes de resgate na tragédia de Mariana-MG, por exemplo), visita semanalmente pacientes do Hospital Marieta Konder Bornhausen e aparece volta e meia para dar uma força no Projeto Golfinho, que os bombeiros fazem nas praias. Trabalhos tão importantes quanto a lista de certificações de Ice, que é considerado um dos melhores cães de busca da América Latina.

