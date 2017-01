Primeira semana de 2017 termina com balanço trágico 

Moacir Pereira 07/01/2017 | 07h03 Atualizada em

A primeira semana do novo ano termina com um balanço trágico. Começou com dois fatos graves em Florianópolis: o assassinato da professora gaúcha, cujo marido entrou por engano no Papaquara, no norte da Ilha, e a morte violenta de uma senhora, com o marido tendo duas pernas amputadas e um terceiro passageiro gravemente ferido. No primeiro caso, nem a população da Capital tinha consciência dos índices de violência provocados pelos traficantes dentro de Canasvieiras. No segundo, ação de motorista irresponsável e hoje considerado foragido da polícia. O alegado por seu advogado, de que fugiu do local por temer linchamento, revela-se inconsistente, pueril. Se o responsável pela trágica ocorrência estivesse em condições normais, rumaria para a delegacia de polícia e ali faria relato.

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

A semana prosseguiu com dois massacres registrados no norte do Brasil, mais sanguinários do que as atrocidades praticadas pelos terroristas do Estado Islâmico. Os grupos criminosos ligados aos traficantes partiram para atos de barbarismo, com degola das vítimas, esquartejamentos e outras ações animalescas jamais vistas nas penitenciárias do país.

Dois massacres que tiveram respostas frustrantes. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, com declarações desconexas, sem decisões que trouxessem tranquilidade. E o presidente Michel Temer, tardiamente, quando tratou de questão tão grave definiu o massacre como "acidente".

Foto: EVARISTO SA / AFP

E termina a semana com dois fatos de impacto: o atentado em Fort Lauderdale e a advertência do promotor Lincoln Gakiya de que o PCC age para dominar o controle de tráfico em Santa Catarina. Quer dizer: previsão de mais violência.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Leia também:

Turista gaúcha é morta ao entrar por engano em comunidade do norte da Ilha, em Florianópolis



Motorista invade calçada, mata mulher e deixa dois feridos nos Ingleses, em Florianópolis



Após 17 horas, rebelião em presídio de Manaus chega ao fim com 56 mortos