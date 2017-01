Primeira segunda-feira do ano deve ser de sol entre nuvens e tempo seco em Santa Catarina  

Previsão 02/01/2017 | 06h13 Atualizada em

A primeira semana do ano começa com tempo seco na maior parte das cidades de Santa Catarina. O sol deve aparecer entre nuvens ao longo do dia. A nebulosidade será maior na região da Serra e no Sul do Estado, onde também ocorrem pancadas de chuva pela manhã. Assim como nos últimos dias, conforme a técnica em meteorologia do Grupo RBS, Bianca Souza, as temperaturas seguem altas nesta segunda-feira, principalmente durante a parte da tarde.

Os termômetros podem marcar até 35°C na região do Vale do Itajaí e entre 32°C e 34°C no Oeste, Sul e Grande Florianópolis. Por conta do aquecimento, no fim do dia pode ocorrer chuva isolada. A terça feira deve seguir as mesmas condições climáticas e as temperaturas devem, novamente, chegar aos 35°C, exceto na Serra, onde estão previstas máximas de 29°C.

De quarta-feira em diante o calor aumenta. Segundo Bianca, as máximas podem chegar aos 38°C no Estado. Conforme a Epagri/Ciram, a nebulosidade também deve estar presente nesses dias, aumentando a chance de pancadas de chuva com trovoada entre os períodos da tarde e noite, principalmente na faixa entre o Oeste e o Litoral Sul.



