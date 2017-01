PRF divulga queda de 23% nos acidentes em rodovias federais de SC em 2016

Trânsito 19/01/2017 | 17h06

de Santa Catarina divulgou nesta quinta-feira o. Nas nove rodovias federais que cortam o Estado foram registrados, um número 23% menor que o de 2015, segundo a PRF.Em relação àsos números também são menores que os registrados em 2015. No ano passado,, uma queda de 2,5%, e, redução de 2,2% nas estradas federais. Segundo a PRF este é o menor número de mortes registrado nas rodovias em 20 anos.A rodovia que registrou o maior número de acidentes foi a BR-101, com 5.050 ocorrências e 157 mortes. Na sequência da lista aparece a BR-282, que registrou 1.915 acidentes e 106 mortes. Em terceiro lugar ficou a BR-470, que teve 1.722 acidentes e 89 mortos. De acordo com o levantamento feito pelo Jornal de Santa Catarina, só no trecho da BR-470 que corta o Vale do Itajaí — entre os Kms 1 e 200, de Navegantes a Pouso Redondo — foram 78 vítimas fatais. Os outros casos ocorreram no trecho que corta a Serra Catarinense e vai até a divisa com o Rio Grande do Sul, cerca de 130 quilômetros.Para a PRF, a queda nas ocorrências tem relação com o aumento da fiscalização, maior presença na Via Expressa (BR-282) na entrada de Florianópolis, a conclusão da duplicação da BR-101 Sul, a Lei dos Faróis e o maior rigor nas leis de trânsito desde 1º de novembro de 2016 — o reajuste no valor das multas foi uma destas medidas.