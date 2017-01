Presos fazem rebelião no Presídio de Lages, na Serra Catarinense

Sistema prisional 19/01/2017 | 15h36 Atualizada em

Os presos do Presídio Masculino de Lages, no Bairro São Cristóvão, na Serra de Santa Catarina, fazem uma rebelião na unidade na tarde desta quinta-feira. O Departamento de Administração Prisional (Deap) do Estado confirma a ação dos presos, mas não dá mais detalhes sobre o ocorrido.

Agentes penitenciários da região e de Florianópolis foram enviados em apoio ao trabalho das equipes que já trabalham na unidade. Há informação de que os presos colocaram fogo em colchões. Os bombeiros tentam conter o incêndio na unidade.

Por volta de 16h, os policiais do Batalhão de Operação Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM) entraram no prédio. Informações preliminares dão conta de que não há mortos, mas feridos foram retirados pelos bombeiros.

Segundo a repórter Eduarda Demeneck, da RBS TV de Lages, ao menos três detentos foram vistos saindo com ferimentos da cadeia e as informações preliminares das equipes de socorro são de que um deles teve 90% do corpo queimado.

Os presos foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. A Polícia Militar enviou ao menos 60 policiais para o local e a informação é que que rebelião já foi controlada. As autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o fato.