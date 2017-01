Presidente mexicano felicita Trump e defende 'diálogo respeitoso'

México 20/01/2017 | 18h32

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, felicitou nesta sexta-feira Donald Trump por sua posse como presidente dos Estados Unidos e defendeu o fortalecimento das relações bilaterais, após o polêmico discurso anti-México durante a campanha eleitoral.

"Felicito o Presidente @realDonaldTrump por sua posse. Trabalharemos para fortalecer nossa relação com responsabilidade compartilhada", escreveu Peña Nieto no Twitter, ao garantir que seu governo estabelecerá "um diálogo respeitoso" com seu par americano.

"A soberania, o interesse nacional e a defesa dos mexicanos guiará a relação com o novo governo dos Estados Unidos".

Trump promete construir um novo muro na fronteira sul dos Estados Unidos e obrigar o México a pagar por ele. Durante a campanha eleitoral, chamou os imigrantes mexicanos de "criminosos" e "estupradores".

O então candidato ameaçou retirar os EUA do Tratado de Livre Comércio com México e Canadá e prometeu sobretaxar as grandes montadoras de veículos que abrirem novas fábricas no México.

O México envia 85% de suas exportações para os Estados Unidos, onde vivem cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais, muitos deles mexicanos.

O chanceler mexicano, Luis Videgaray, e o ministro da Economia, Ildefonso Guajardo, se reunirão em 25 e 26 de janeiro com integrantes do governo de Trump para analisar temas de segurança, imigração e comércio.

yo/lr