Presidente estadual do PSDB inicia encontros para traçar futuro político do partido 

06/01/2017 | 08h06

Presidente estadual do PSDB, Marcos Vieira iniciou longo roteiro de encontros nos municípios do Oeste catarinense. Participou de reuniões em Águas de Chapecó, São Carlos e Pinhalzinho tratando dos projetos dos novos prefeitos e do programa partidário para 2018. Em Pinhalzinho, que enfrentou enchente recentemente, fez contato com o governador, pedindo espaço na agenda. Na foto, o prefeito Mário Woitex, o vice, Darci Fiorini, e os vereadores Agostinho Beleza e Nilson Gosch, que participaram das ações para recuperação do município.



Concurso

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares quer homologar até março o concurso realizado para contratação de novos funcionários técnicos e administrativos do Hospital Universitário. A superintendente Maria de Lourdes Rovaris tem expectativa de que a admissão dos novos servidores ocorra no primeiro semestre deste ano. O HU da UFSC continua com 100 leitos desativados por falta de empregados.

Um ano

Há exatamente um ano a educação catarinense e brasileira perdia um de seus mais dedicados professores e técnicos. Falecia na Capital o professor Lauro Ribas Zimmer, ex-reitor da Udesc, ex-diretor do MEC e ex-presidente do Conselho Federal de Educação. Notável figura humana, sempre bem humorado, e um especialista em assuntos educacionais.

Música

Uma das mais caras tradições folclóricas açorianas será reeditada nesta sexta no sul da Ilha. O músico Luiz Meira comanda na Freguesia do Ribeirão o conhecido Terno de Reis, acompanhado do músico Regi Barcelos, nascido na comunidade, com a participação de mulheres do Coral da Igreja da Lapa. Acoplarão às músicas tradicionais composições de Ivan Lins e Miltom Nascimento.

Curtas



* Ex-prefeito de Ponte Serrada Duda Coppini (PSDB) mostrou responsabilidade. Passou a prefeitura a Alceu Wrubel (PMDB) com quase R$ 4 milhões em caixa.

*O presidente Américo do Nascimento transmitiu o comando do Sindicato dos Produtores rurais de Chapecó a Ricardo Lunardi.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



