Presidente do México cancela encontro com Trump

Crise diplomática 26/01/2017 | 15h18 Atualizada em

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, anunciou nesta quinta-feira que cancelou sua viagem aos Estados Unidos, onde se reuniria com Donald Trump na próxima terça-feira, 31 de janeiro.

Leia mais colunas de Léo Gerchmann

Leia mais

Trump anunciará indicado à Suprema Corte na próxima semana

Trump vai solicitar investigação sobre suspeita de fraude eleitoral

Brasileiro é preso nos EUA com US$ 20 milhões embaixo do colchão



"Esta manhã informamos à Casa Branca que não participarei da reunião de trabalho programada para a próxima terça-feira com o @POTUS (presidente dos EUA)", escreveu Peña Nieto em sua conta oficial no Twitter.

Trum dissera antes que Peña Nieto deveria cancelar visita a Washington se o México se recusasse a pagar pelo muro. Leia aqui sobre o impasse.

¿Os EUA têm um déficit de US$ 60 bilhões com o México. Tem sido um acordo de apenas um lado desde o início do Nafta, com números massivos de empregos e empresas perdidas. Se o México não quer pagar pelo tão necessário muro, seria melhor cancelar o encontro¿, escrevera Trump no Twitter.