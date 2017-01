Presidente do Figueirense diz que elenco do Catarinense será o mesmo do resto do ano 

MERCADO DA BOLA 04/01/2017 | 19h07 Atualizada em

Com exceção de um meia e de um meia-atacante, que ainda estão sendo procurados, o Figueirense garante já ter uma equipe montada para toda a temporada de 2017. Nesta quarta-feira, 25 atletas se reapresentaram no CT Cambirela para o começo dos trabalhos em 2017. Remanescentes do ano passado, Bruno Alves, Marquinhos, Ferrugem e Yago se juntam ao elenco no dia 11/01.

De acordo com o presidente Wilfredo Brillinger, o superintendente de esportes Léo Franco e o supervisor Branco o convenceram a montar desde já a equipe para todas as competições de 2017.

— Esse elenco será o mesmo para toda a temporada de 2017. Você não vai ver o Figueirense mudando o elenco ao longo do ano. A gente sempre fez isso, mas o Branco e o Léo Franco me convenceram da importância de montar um elenco agora para disputar todas as competições — destacou Brillinger.

O presidente disse ainda que o clube se antecipou ao mercado e conseguiu fazer boas contratações:

— Os nomes foram todos procurados pelo Léo, Branco e Marquinhos (técnico). Como nos antecipamos, encontramos atletas mais interessantes e dentro do nosso orçamento.

O superintendente de esportes, Léo Franco, lembrou que o Figueirense procurou jogadores livres, já que no ano passado eram muitos atletas emprestados e foi necessário montar um time praticamente novo esse ano.

— Hoje, só o Elias vem emprestado. Os demais têm vinculação exclusiva com o Figueirense. Estamos fechando um time antes, mais cedo — disse Franco, acrescentando que o atual elenco é composto um terço por contratações, um terço por remanescentes de 2016 os demais são jogadores da base.

Franco também comentou sobre a situação das negociações com o meia-atacante Tiago Luís:

— Nós já definimos pra ele o que clube pode pagar e estamos aguardando a resposta. Trabalhamos dentro do orçamento. Se extrapolarmos, pode ser ruim até para o atleta.

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Trabalho com bola começa no final de semana

Conforme o preparador físico do clube, Glydiston Egberto de Oliveira, os próximos três dias serão de avaliação física. Os jogadores começam a treinar com bola no final de semana.

— Temos que acelerar o trabalho. O calendário é muito apertado no primeiro semestre. Nos próximos 25 dias temos oito partidas e três viagens, sendo uma delas para o Acre (onde o time enfrentará o Rio Branco pela Copa do Brasil).

O período de concentração dos jogadores inicia na próxima sexta-feira (06) e segue até 25 de janeiro, dia da primeira partida oficial do Figueirense no ano. Será diante do Londrina no Orlando Scarpelli pela Primeira Liga.

Durante a pré-temporada, o Figueirense realiza ainda dois jogos treinos. No dia 15 de janeiro, o alvinegro enfrenta o Internacional de Lages e no dia 18 enfrenta o Rio Branco (PR). Ainda não foi definido se os jogos-treinos serão realizados no CT do Cambirela, em Palhoça (SC), ou no Estádio Orlando Scarpelli.

Confira a relação completa de atletas que inicia a pré-temporada do Figueirense 2017

Goleiros:

Thiago Rodrigues

Júnior Oliveira

Alisson

Luis Carlos (reforço)

Zagueiros

Marquinhos

Bruno alves

Henrique Trevisan

Dirceu (reforço)

Laterais

Weldinho (reforço)

Morassi

Marlon

Dudu

Volantes

Hélder (reforço)

Josa

Ferrugem

Dener

Kauê

Juliano (reforço)

Meias

Yago

Everton (reforço)

Matheus Fogaça

João Pedro

Atacantes

Bill (reforço)

Gustavo Ermel

Elias (reforço)

Gabriel esteves

Índio

Anderson aquino (reforço)