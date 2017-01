Presidente da OAB-SC defende redistribuição dos processo da Lava-Jato  

Luto no Judiciário 19/01/2017 | 23h26 Atualizada em

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, Paulo Brincas, defende que não existe princípio de juiz natural no último grau da jurisdição. Para ele, a presidente do Supremo, Cármem Lúcia, deve fazer a escolha de um novo relator entre os atuais ministros.

O regimento interno do STF determina que os processos na Corte cujo relator se aposentou, morreu ou renunciou fiquem a cargo do ministro escolhido pelo presidente da República para substituí-lo.

Brincas reforça que esta é sua opinião pessoal sobre a situação diante da morte do ministro Teori Zavaski, num queda de avião nesta quinta-feira, em Paraty.



Na avaliação do presidente da OAB, o ministro foi um dos grandes juristias que o país já teve.



– Ele não se cansava de repetir que era catarinense. Fazia isso sempre que podia. O Brasil inteiro perdeu com a sua morte.



