Premiê britânica discursa sobre Brexit na próxima terça

Londres 12/01/2017 | 17h47

A primeira-ministra britânica, Theresa May, explica na próxima terça-feira (17) sua visão sobre o Brexit - informou Downing Street nesta quinta (12), anunciando um discurso bastante esperado.

Até agora, May não deu detalhes sobre sua estratégia.

Seu discurso dará mais informação "sobre nossa abordagem do Brexit no âmbito da preparação das negociações e em concordância com nossa abordagem global para que a Grã-Bretanha continue sendo um país aberto ao mundo", disse a porta-voz de May.

Em entrevista no domingo (8), a primeira-ministra deu a entender que dará prioridade para o controle da imigração em detrimento do acesso ao mercado comum europeu. Seus sócios no bloco já disseram, claramente, que as duas questões vão juntas.

Os opositores de May garantem que seu silêncio significa que não tem um plano para aplicar o Brexit.

Em princípio, a primeira-ministra quer lançar o processo de saída da União Europeia (UE) antes do fim de março, ativando o artigo 50 do Tratado de Lisboa.

May deve esperar a decisão do Tribunal Supremo, o qual se pronunciará sobre se é necessário consultar o Parlamento britânico antes. Essa decisão está prevista para ser anunciada no final de janeiro.

