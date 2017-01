Prefeitura de Brusque decreta situação de emergência

Chuvas 06/01/2017 | 22h01

O marrom foi a cor que predominou nas ruas de Brusque nesta sexta-feira. Depois do temporal de quinta-feira, moradores e funcionários da prefeitura passaram o dia retirando a lama que invadiu vias, residências, comércios e deixou uma série de estragos pela cidade. O município decretou situação de emergência e o documento foi encaminhado ao governo do Estado para análise.



Enquanto os moradores limpavam suas casas, 14 equipes da Secretaria de Obras trabalharam em ações de patrolamento, lavação de ruas, tapa-buracos e remoção do barro em locais onde foram registrados deslizamentos. A operação se concentrou nos bairros Azambuja, Nova Brasília, Limeira, Beira-Rio e Poço Fundo e deve continuar no fim de semana para fazer a limpeza de bocas de lobo e tubulações.



Segundo o diretor de gabinete do município, Paulo Kons, 13 famílias estão desalojadas e mais de cem ocorrências foram registradas.



— De madrugada, vimos idosos, crianças com roupa molhada, no chão frio. É algo que nos comove — diz.



Os desalojados estão sob cuidados da Secretaria de Assistência Social e o município pede doações de roupas e mantimentos para ajudar quem perdeu tudo. O principal ponto de entregas é na Arena Brusque. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (47) 3251-1833 para tirar dúvidas.



A operação de limpeza em Brusque começou de madrugada. Uma das situações mais críticas foi registrada no Morro do Mocotó, na rua Nova Trento, onde uma queda de barreira atingiu uma casa e a terra entrou no quarto e mexeu em toda a estrutura da residência, onde moram seis pessoas.



Segundo o agente da Defesa Civil de Brusque, Edevílson Paulino Cugik, em menos de uma hora choveu 92,4 milímetros, metade do esperado para o mês de janeiro.



— No bairro Nova Brasília, cinco residências estão comprometidas por conta de alagamentos e do rompimento de uma tubulação. Estamos convencendo as famílias para que elas saiam de casa — explica o agente.

Abastecimento de água

comprometido no Litoral



Em Balneário Camboriú, foram registrados alagamentos, danos na rede de abastecimento de água, erosão e invasão da areia da praia na Avenida Atlântica. O abastecimento de água chegou a ser comprometido — o que afetou também moradores de Camboriú, já que a estação atende as duas cidades.



A previsão é que o serviço seja normalizado somente na madrugada deste sábado.