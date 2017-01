Prefeitos eleitos de Palhoça, São José e Biguaçu tomam posse

MAIS UM MANDATO 01/01/2017 | 22h23 Atualizada em





Adeliana Dal Pont ao lado do novo vice-prefeito de São José, Neri Amaral Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

São José

No quarto maior colégio eleitoral, a posse foi no Centro Multiuso. Adeliana Dal Pont (PSD) assumiu o segundo mandato na prefeitura de São José destacando as obras da primeira. Ressaltou que a prefeitura estava endividada, e mesmo assim, foram sete novas unidades básicas de saúde e 1,8 mil vagas em creches.

— Fiz tudo que pude nesses quatro anos, mesmo pegando a prefeitura com muitas dívidas, e mesmo assim investimos em pessoas, e agora junto com o novo vice, vamos continuar o trabalho, investindo em creches,postos de saúde e lazer, que foram as prioridades eleitas pelo nosso povo — destacou a prefeita.

Adeliana também minimizou o fato de o salário de dezembro estar sendo pago atrasado. Lembrou que nos últimos quatro anos, somente em uma oportunidade os vencimentos dos servidores foram atrasados, e que mutas vezes, os valores são depositados de forma adiantada. O salário deveria ser pago até odia 31, mas deverá cair na conta dos funcionários até o dia 05.

Camilo Martins discursa durante a posse no Fórum de Palhoça Foto: Nagib de Pieri / Prefeitura de Palhoça

Palhoça

Ao contrário de São José, a Prefeitura de Palhoça passa por situação financeira melhor. Tanto que adiantou o salário de dezembro dos servidores. Programado para 03/01, o dinheiro entrou no dia 30/12. Durante a posse no Fórum de Palhoça, o prefeito reeleito Camilo Martins (PSD) disse ter certeza de que a cidade está no caminho certo, mas afirmou que tomará medidas duras no seu segundo mandato.

— Não vou prometer soluções milagrosas ou criar falsas expectativas.Os problemas da cidade não serão resolvidos da noite para o dia. As conquistas precisam de muito planejamento e também alguns sacrifícios. Não vou deixar de tomar medidas duras, que serão necessárias para cada vez mais melhorar a nossa cidade para continuarmos avançando — declarou o prefeito.



Camilo ainda lembrou algumas conquistas de seu mandato, como a retirada de todos os radares eletrônicos, a entrega de 400 apartamentos e escrituras públicas, além da inauguração da UPA 24h. Promete que a administração continuará técnica, com uma gestão moderna.

Ramon Wollinger assumiu a prefeitura de Biguaçu para mais um mandato Foto: Prefeitura de Biguaçu / Divulgação

Biguaçu



Também foram empossados na noite deste domingo o prefeito de Biguaçu, Ramon Wollinger (PSD), e o vice-prefeito, Vilson Norberto Alves. A cerimônia foi realizada no salão paroquial da Igreja Matriz da cidade. Antes da posse, foi realizada uma missa no local.

O prefeito Ramon destacou que a partir de agora vai trabalhar por todos os eleitores e que a união do Executivo e do Legislativo será fundamental para continuar com o projeto de desenvolvimento do município.