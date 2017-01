Prefeito de Vidal Ramos toma posse com mandado de segurança

Alto Vale 01/01/2017 | 17h28

Prefeito e vice (no canto direito) tomaram posse junto com vereadores na manhã deste domingo Foto: Divulgação

Oprefeito de Vidal Ramos reeleito em outubro, Laércio da Cruz (PMDB) e o vice Helmuth Stoltenberg (PP) foram empossados para o segundo mandato na manhã deste domingo, no Anfiteatro Tranquilo Dognini. Eles tiveram a candidatura cassada por uma decisão da 39ª Zona Eleitoral, de Ituporanga, logo após as eleições, mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) em 15 de dezembro. A cassação questionava, entre outros pontos, o gasto com publicidade da prefeitura no primeiro semestre deste ano, que teria sido superior à média dos primeiros semestres dos três anos anteriores. A decisão impedia a dupla de tomar posse e também suspendia os direitos políticos de ambos por oito anos.

Na sexta-feira, entretanto, a coligação de Cruz e Stoltenberg conseguiu um mandado de segurança do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que lhes garantiu o direito à posse neste domingo. Segundo o advogado do prefeito e vice reeleitos, Sérgio Luiz Coelho, Cruz e Stoltenberg foram empossados neste domingo, mas a diplomação deles deve ocorrer apenas depois do dia 6, quando termina o recesso do Judiciário. Ainda segundo o advogado, a situação deve permanecer até a análise dos embargos apresentados pela coligação ao TSE e o trânsito em julgado do processo.