PP volta ao secretariado do governo em Santa Catarina

Moacir Pereira 12/01/2017

O Partido Progressista retornou ao governo estadual num clima festivo e com a presença de suas principais lideranças. O fato, que não ocorria havia mais de 15 anos, aconteceu no Teatro Pedro Ivo Campos durante a prestigiada posse do deputado Valmir Comin na Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

O governador Raimundo Colombo também se incorporou às comemorações progressistas ao enfatizar sua alegria em poder reencontrar com antigos correligionários. Ele fez justiça à atuação do PP nos dois mandatos, enaltecendo a contribuição recebida. De modo especial, na primeira gestão, os progressistas foram fundamentais na aprovação de medidas governamentais, em especial, as relacionadas com o magistério.

A presença dos progressistas no secretariado estadual representa mais um sinal do governador Raimundo Colombo de preferência pelo PP e pelo PSDB na formação de uma nova aliança com o PSD nas eleições majoritárias de 2018.

Este projeto ganhará novos alicerces e ficará ainda mais oxigenado no dia 1º de fevereiro, quando a bancada governista deverá eleger o deputado Silvio Dreveck (PP) o novo presidente da Assembleia Legislativa, numa articulação política coordenada por Gelson Merisio, presidente estadual do PSD, com aval de Raimundo Colombo.

O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM), tem agenda prevista nesta quinta em Florianópolis. Entre os compromissos um café da manhã com o governador Raimundo Colombo, na Casa da Agronômica. Deputados federais foram convidados para o encontro. Maia é candidato à reeleição. Sua conversa com Colombo foi solicitada pelo ministro Gilberto Kassab.

Líder do PTB , deputado Jovair Arantes, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, também estará neste fim de semana em Florianópolis. Vem pedir votos para os deputados federais. É apoiado aqui pelo deputado Rogério Mendonça (PMDB). Terá encontros com o deputado Aldo Schneider e com o prefeito Gean Loureiro, ambos do PMDB. Arantes foi o mais ausente nas comissões da Câmara em 2016.

O trade turístico de Florianópolis aprovou o pacote de medidas do prefeito Gean Loureiro, classificando o texto como necessário. O presidente do Floripa Convention Bureau, Marco Aurélio Floriani, comemorou medidas de regulamentação de várias atividades turísticas, em especial para ônibus. A presidente da Asbea-SC, arquiteta Tatiana Filomeno, também apoiou as 40 medidas anunciadas pelo prefeito porque vão destravar o desenvolvimento da cidade.

O prefeito de Maracajá, Arlindo Rocha (PSDB), abriu mão do salário em função da gravíssima crise financeira da prefeitura. O secretário de Obras, Antenor Rocha, três vezes ex-prefeito da cidade, também. Projeto foi enviado à Câmara de Maracajá, em sessão extra, mas foi rejeitado. Os vereadores pediram tempo para estudar a matéria. Rapaziada competente.

