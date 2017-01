Posses: as novas forças para 2018

Moacir Pereira 02/01/2017 | 10h21 Atualizada em

Os atos de posse dos novos prefeitos indicam que a partir desta segunda, há uma nova correlação de forças partidárias e eleitorais. Pela tradição da política catarinense definem os rumos da eleição estadual de 2018.

O principal partido continua sendo o PMDB, que comandava 105 municípios e agora tem 100 prefeitos. Segue-se o PSD, que administrava 52 cidades e vai dirigir 61. O partido que mais cresceu e está em terceiro lugar é o PSDB, passando o total de municípios de 25 para 39. O PP está na quarta colocação. Tinha 46 prefeituras e vai continuar em o mesmo número. O PSB também saiu oxigenado, passando de 2 para 10 o numero de prefeitos. E o que sofreu maior derrota foi o PT, reduzindo as prefeituras de 46 para 20.

Mais do que esta estatística salta aos olhos a força destes cinco partidos pelo poder eleitoral e pela densidade populacional dos municípios que conquistaram. Assim, a população abrangida pelo PMDB conta, a partir de hoje com 2.460.331 habitantes, o PSD com 1.442.656, o PSDB com 1.285.809, o PP com 682.415 pessoas, o PSB com 552.186 e o PT com 143.869. Estes números evidenciam também a fragilidade do PT no pleito de 2018.

PMDB e PSD terão candidatos próprios ao governo em 2018. O PP já está alinhado ao PSD. O PSB já fechou com o PP em 2014. Portanto, exercerá papel vital o PSDB, terceira maior força do Estado.Este cenário explica porque o vice-governador Eduardo Moreira tem estendido o tapete vermelho aos tucanos catarinenses.



Assessores

O ex-ministro Ricardo Berzoini é, a partir desta segunda, o novo chefe de gabinete do deputado federal Décio Lima, do PT, em Brasilia. O parlamentar renovará toda a assessoria. Vão trabalhar com ele Sandro Maciel, ex-prefeito de Araranguá, Celso Zuchi, ex-prefeito de Gaspar e Fábio Brezola, candidato do PT em Criciúma em 2016.

