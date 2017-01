Porto de Itajaí tem novo superintendente 

Moacir Pereira 17/01/2017 | 09h04 Atualizada em

O engenheiro Marcelo Werner Salles, com larga experiência em mais de 35 anos atuando no sistema portuário catarinense e brasileiro, é o novo superintendente do Porto de Itajaí. Assumiu o cargo durante reunião com os técnicos e dirigentes do complexo portuário. Ele sucede o engenheiro Antônio Ayres, que comandou o porto na gestões do prefeito Jandir Bellini. Salles defendeu medidas dos governos federal e estadual, em especial, o desassoreamento do rio e a construção de novos berços.

O presidente da Celesc, Cleverson Sieverdt, revelou que os problemas de suspensões rápidas da energia elétrica no norte da Ilha de Santa Catarina se deveu ao um número elevado de ligações clandestinas.

- A região norte tem o maior número de "gatos" de todo o Estado, criando situação inusitada e sem controle – afirmou.

Outro problema: casas são ampliadas, alugadas para o dobro da capacidade, mudam disjuntores e acabam queimando transformadores.

Operação conjunta da prefeitura, Polícia Federal, Receita Federal e Guarda Municipal contra a venda de produtos piratas ou importados ilegalmente nas ruas centrais de Florianópolis vai continuar. A estratégia adotada foi de ocupação do espaços para evitar confrontos. A mesma operação será executada, também, em Canasvieiras, Ingleses, Lagoa e Jurerê. A multiplicação de ambulantes com produtos piratas é um espanto.

Servidores da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) e dirigentes esportivos questionam a nomeação de Erivaldo Caetano Junior, o Vadinho, para a presidência. Informam que ele nem assumiu e já pediu férias de 10 dias, que tem processos tramitando no Tribunal de Contas por atos praticados quando presidiu a Fundação e lamentam o uso político da entidade que teve seis presidentes em seis anos de gestão Colombo.

