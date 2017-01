Por engano, governo posta no Twitter senhas de redes sociais

Babada 10/01/2017 | 16h28 Atualizada em

Nesta terça-feira, todas as senhas das redes sociais do Palácio do Planalto e do Portal Brasil (site oficial do governo federal) foram publicadas por engano no Twitter.

Segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, o erro foi em uma postagem da equipe de Contas Digitais do Portal Brasil, que já foi apagada. No tweet, havia um link que deveria levar a uma matéria da assessoria, mas na verdade abria um documento do Google Docs. Ali estavam senhas para acessar contas governamentais no Twitter, no Facebook e no Instagram.

De acordo com a secretaria, não foi um ataque hacker, mas um erro. As senhas já foram trocadas.



