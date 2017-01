Ponte interditada em Porto Belo receberá estruturas de sustentação nesta terça-feira

Litoral Norte 30/01/2017 | 08h13 Atualizada em

A Ponte sobre o rio Vina, no centro de Porto Belo, no Litoral Norte, receberá a partir desta terça-feira três chapas de metal que ajudarão temporariamente na sustentação da estrutura. Parcialmente interditada desde a semana passada, a ponte é o principal acesso ao município de Bombinhas. As informações são do Jornal Bom Dia Santa Catarina.

Doadas por um estaleiro, as três chapas chegam por volta das 22h de hoje. A partir das 8h desta terça, os trabalhos de colocação devem ter início.

Na última sexta-feira, após rachaduras aparecerem em toda a extensão, a Defesa Civil da cidade bloqueou uma das faixas da ponte. Agora, apenas veículos leves (com menos de 10 toneladas) e pedestres estão autorizados a trafegar sobre ela. A Guarda de Trânsito de Porto Belo monitora o local.

