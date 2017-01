Ponte do Vale será interditada nesta quarta-feira em Gaspar

Infraestrutura 10/01/2017 | 12h58 Atualizada em

Para finalizar parte importante das obras, a Ponte do Vale será interditada às 6h da manhã desta quarta-feira, em Gaspar. A interdição, feita 20 dias após a inauguração da estrutura, será feita para garantir a segurança de motoristas e funcionários que trabalham na finalização da ponte inaugurada em dezembro de 2016 pelo prefeito Celso Zucchi. Na época, o ex-chefe do Executivo garantiu que a obra estava 95% concluída e que a passagem de veículos poderia ocorrer normalmente.



Segundo o prefeito de Gaspar, Kleber Wan-Dall, o trânsito será impedido para veículos por 25 dias. Ou seja, a partir do dia 11 de janeiro apenas ciclistas e pedestres poderão passar pelo local durante esta etapa de manutenção, solicitada pela própria empreiteira Aterpa Martins, responsável pela execução da obra.



Após este período, o trânsito será liberado e 20 dias depois a previsão é de que a obra seja totalmente finalizada.



— Analisamos a solicitação da empresa e verificamos que seria necessário fazer a interdição total da ponte para garantir a segurança da população. Por dois motivos principais, o primeiro com o teste de carga, que precisa ser feito e depois com a execução das juntas de dilatação, que são os vãos livres entre um bloco e outro do piso da ponte, que tecnicamente não podem ser feitas em etapas — explica.



A decisão também levou em conta o menor fluxo de veículos na região devido à temporada de férias. O elevado ficará fechado para carros, motos, caminhões e demais veículos automotores. A expectativa de finalização total da obra é de 45 dias.



Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, outro ponto levantado foi o risco de acidentes.



— Sem a sinalização adequada, toda a responsabilidade em casos de acidente será da cidade. Queremos evitar colocar os motoristas em risco — finaliza Wan-Dall.



Homenagem ao ex-prefeito



A Ponte Dorval Rodolfo Pamplona é uma homenagem ao ex-prefeito de Gaspar. O político administrou a cidade de 1956 a 1961 pela União Democrática Nacional (UDN) e foi responsável pela construção da Ponte Hercílio Deeke, há 56 anos. A estrutura tem 360 metros de extensão, atravessa o rio Itajaí-Açu fazendo a ligação entre a SC-412 e a BR-470. A obra teve início em 28 de junho de 2012 e recebeu investimento total de R$ 41,6 milhões. Desse valor, R$ 36,5 milhões do governo federal e R$ 5,1 milhões de contrapartida da prefeitura de Gaspar.