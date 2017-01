Ponte do Vale será interditada em Gaspar

Infraestrutura 10/01/2017 | 12h58

Com problemas na sinalização e calçadas inacabadas, a Ponte do Vale será interditada a meia-noite desta terça-feira, em Gaspar, para garantir a segurança de motoristas e funcionários que trabalham na finalização da estrutura inaugurada em dezembro de 2016.



Em entrevista ao Jornal do Almoço, da RBS TV, o atual prefeito de Gaspar, Kleber Wan-Dall, informou que o trânsito será impedido no local por 25 dias. Após este período, a passagem de veículos será novamente liberada.



A estrutura da Ponte do Vale, com 360 metros de extensão, atravessa o rio Itajaí-Açu fazendo a ligação entre a SC-412 e a BR-470. A obra teve início em 28 de junho de 2012 e recebeu investimento total de R$ 41,6 milhões. Desse valor, R$ 36,5 milhões do governo federal e R$ 5,1 milhões de contrapartida da prefeitura de Gaspar.

Homenagem ao ex-prefeito

A Ponte Dorval Rodolfo Pamplona é uma homenagem ao ex-prefeito de Gaspar. O político administrou a cidade de 1956 a 1961 pela União Democrática Nacional (UDN) e foi responsável pela construção da Ponte Hercílio Deeke, há 56 anos.