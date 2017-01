Policial civil e motoristas são presos por simulação de assaltos e desvios de cargas no Sul do País

Falsos roubos 26/01/2017 | 20h32 Atualizada em

Quatro pessoas, entre elas um policial civil, foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que desviava cargas de grãos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) afirma que o bando pode ter feito até 25 simulações de assaltos, causando prejuízo estimado aos donos de R$ 1 milhão.

No Oeste de Santa Catarina, policiais civis da Divisão de Furtos e Roubos da Deic deflagraram a operação na última quarta-feira, em Chapecó, Riqueza, São Miguel do Oeste e Quilombo. No Rio Grande do Sul, os policiais estiveram em Planalto, Ronda Alta, Nonoai e Ernestina.

O delegado da Deic responsável pela ação, Rodrigo Bortolini, disse que a investigação foi complexa e durou um ano e meio. A identidade do policial civil preso e dos outros envolvidos não foi revelada. Eles tiveram prisões temporárias decretadas pela Justiça em São Miguel do Oeste.

Conforme o delegado, o policial civil atua há mais de 15 anos na Polícia Civil, no Oeste. A Deic estima que a quadrilha tenha ao menos sete integrantes, principalmente motoristas. Os cabeças dos crimes são de Riqueza e de Chapecó. Três pessoas estão foragidas.

— Os motoristas contratavam fretes de grãos como soja, milho e feijão e simulavam que eram assaltados no trajeto. O policial fazia os falsos boletins de ocorrência. Teve caso de um mesmo caminhão ser assaltado seis vezes e um mesmo motorista assaltado quatro vezes no intervalo de um ano — relatou o delegado.

Ao longo da apuração, quatro pessoas foram presas. O delegado afirmou que as empresas proprietárias das cargas, que são dos Estados do Sul, não estavam envolvidas. Para a polícia, o desafio é descobrir o destino das cargas desviadas, o que até agora não foi possível. Foram apreendidos dois caminhões e duas carretas. A reportagem não teve acesso aos presos nem aos seus advogados.