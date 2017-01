Policiais resgatam cachorro trancado dentro de carro em Pinhalzinho

Mundo animal 12/01/2017 | 11h20 Atualizada em

Um cachorro precisou ser resgatado por policiais após ficar trancado dentro de um carro em Pinhalzinho, no Oeste do Estado. A Polícia Militar relatou que, na tarde de quarta-feira, recebeu várias ligações informando que o animal estava ofegante e suado dentro do automóvel, principalmente devido ao sol forte que fazia na cidade.

De acordo com a polícia, foi preciso abrir uma fresta do vidro do carro para retirar o cachorro com vida. Na sequência, ele foi levado para a sede da corporação, aonde recebeu água e os demais cuidados.

Imagens das câmeras de videomonitoramento indicam que o pequeno permaneceu trancado por cerca de 3 horas. Os donos do animal só compareceram na PM no fim do dia e, de acordo com o boletim de ocorrência registrado contra os tutores, informaram que haviam deixado o cachorro no automóvel enquanto faziam uma tatuagem.

Os proprietários, de 20 e 17 anos de idade, foram levado à delegacia e deverão responder agora por maus tratos aos animais.



Leia as últimas notícias do Diário Catarinense