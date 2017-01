Polícia registra dois acidentes com morte na madrugada desta segunda-feira em Santa Catarina  

Trânsito 02/01/2017 | 06h35 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou dois acidentes com morte durante a madrugada desta segunda-feira em Santa Catarina. Ambos ocorreram na BR-101. O primeiro acidente, atendido logo após a meia-noite, ocorreu no Km 63,7 da rodovia em Araquari, no Norte do Estado. Um menino de apenas 13 anos teria morrido após ser atropelado por um Vectra com placas de Guaramirim.

O motorista do carro, de 42 anos, não se feriu. Já por volta da 1h30min, uma saída de pista no Km 106,5 em Penha, no Litoral de SC, vitimou um homem de 64 anos. Segundo a PRF, ele dirigia um caminhão modelo Iveco Stralis, com placas de Campo Largo (PR).

Em nenhum dos dois casos foram informados os nomes das vítimas, nem as circunstâncias em que os acidentes ocorrem.

