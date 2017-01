Polícia prende grupo que transportava drogas de SC para o RS

Tráfico 16/01/2017 | 09h21 Atualizada em

Além de 89 comprimidos de ecstasy, maconha, dinheiro e celulares, grupo carregava 5 pastilhas de LSD com a figura do filme "Alice no país das maravilhas"

A Polícia Civil Gaúcha prendeu na madrugada desta segunda-feira três homens e apreendeu outros três adolescentes que transportavam drogas em um ônibus em Gravataí, na Região Metropolitana do RS. De acordo com Agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denar), o grupo saiu de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e tinha como destino uma festa de música eletrônica.

De acordo com a Polícia, 89 comprimidos de ecstasy, 75 pastilhas de LSD com a figura do filme "Alice no país das maravilhas", 17 cigarros de maconha pronta para a venda, dinheiro e celulares foram encontrados com os seis homens. O nome e naturalidade dos presos e detidos não foram divulgados.



Os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e foram encaminhados ao presídio da cidade. Já os menores apreendidos serão levados ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca).

