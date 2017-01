Polêmica na França por Polanski presidir os César

Paris 20/01/2017 | 17h30

A ministra francesa dos Direitos da Mulheres, Laurence Rossignol, qualificou nesta sexta-feira de "surpreendente e chocante" que o cineasta Roman Polanski, acusado de estupro nos Estados Unidos, presida a entrega dos prêmios César do cinema, em fevereiro.

"É uma eleição que demonstra, de parte dos que decidiram nomear o presidente dos César, uma indiferença sobre fatos reprováveis", declarou a ministra.

O diretor de "Tess, uma lição de vida", o "Pianista" e "Chinatown" é acusado pela justiça dos EUA de estuprar uma menor em 1977.

Uma associação feminista já convocou uma manifestação para o dia da cerimônia - 24 de fevereiro - dos César em Paris para protestar contra a presidência de Polanski.

A designação de Polanski é um gesto "indigno diante das numerosas vítimas de estupros e agressões sexuais", avaliou a associação Osez le Féminisme, que já recolheu 25 mil assinaturas para forçar a "destituição" do presidente dos César.

A ex-ministra da Cultura Aurelie Filippetti opinou na véspera que a escolha revela a "liberdade absoluta da Academia", e defendeu que se "deixe Polanski presidir esta cerimônia". "Isto foi algo que ocorreu há 40 anos".

A Academia de Artes e Técnicas do Cinema, que organiza os César, não reagiu à polêmica.

Polanski, hoje com 83 anos, foi acusado na Califórnia em 1977 de estuprar uma adolescente de 13 anos. O cineasta se declarou culpado de "relações sexuais ilegais" com uma menor, mas fugiu dos Estados Unidos antes do veredicto.

Polanski vive atualmente na França com sua mulher, a atriz Emmanuelle Seigner.

