PMDB lança Valdir Colatto à vice-presidência da Câmara 

Moacir Pereira 14/01/2017 | 09h05

Bancada federal do PMDB catarinense vai defender neste sábado, durante reunião no gabinete do vice-presidente da Assembleia Legislativa Aldo Schneider, a candidatura do deputado Valdir Colatto à vice-presidência da Câmara na chapa do deputado Jovair Arantes (PTB-GO). O deputado Rogério Mendonça, que está coordenando o roteiro de Arantes neste sábado em Florianópolis, anuncia a presença de seis parlamentares.

Foto: Divulgação / Divulgação

Calamidade

Deputado Valdir Colatto (PMDB) esteve com o vice-presidente do Banco do Brasil, Tarcisio Hübner, acompanhado do presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, Rafael Corsino. Na pauta, solução para a "calamidade financeira enfrentada pelos produtores de Frei Rogério e Curitibanos em função da quebra da safra por fatores climáticos."

Contraponto

A decisão dos deputados federais do PMDB representa mais um contraponto em relação a decisão da bancada do PSD de Raimundo Colombo, praticamente fechada com a candidatura à reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Embora participem do governo de coalizão, PSD e PMDB estão marcando posição e se distanciando em relação ao projeto de 2018.

Precatórios

Do advogado Rogério Otávio Ramos sobre o não pagamento dos precatórios: "Peço que noticie que o Estado de Santa Catarina não efetuou nenhum pagamento em 2016 por conta dos precatórios atrasados. São mais de R$ 1 bilhão devidos a milhares de credores desde 2006. Os pagamentos parciais feitos até 2015 contemplaram apenas precatórios vencidos antes de 2006. Um absurdo! São doentes graves, idosos que estão morrendo sem receber o que o Estado lhes deve".

A licença

Levantamento feito pela equipe do prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), revela que a concessão de licença-prêmio aos servidores municipais representará uma despesa de R$ 5,6 milhões nos próximos quatro anos. A extinção do benefício consta do pacotaço que o prefeito remeteu à Câmara e que será votado dia 24 de fevereiro. E informa que a licença-prêmio – três meses de licença remunerada por cinco anos de trabalho – já foi extinta no governo federal.

