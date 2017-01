PM prende seis pessoas por suspeitas de troca de tiros no Siri, em Florianópolis

Operação 22/01/2017 | 17h51 Atualizada em

O comando da Polícia Militar na região do norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, informou que foram presas neste domingo seis pessoas suspeitas de crimes e tiros na comunidade do Siri, nos Ingleses. Uma arma calibre 12, uma pistola e um revólver foram apreendidos, além de dois coletes balísticos, um carregador, drogas e munições de uso restrito.

Segundo o tenente-coronel Sinval Santos da Silveira Junior, comandante do 21º Batalhão da PM, a ação foi resultado de uma operação montada pela PM após tiros que foram disparados entre grupos rivais pela manhã. O trabalho envolveu policiais de várias equipes. O comandante relatou que entre os presos está um foragido da Justiça.

— Foi uma pronta resposta da PM. Os policiais estavam no encalço deles os tiros pela manhã — disse.

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Plantão do norte da Ilha. Os nomes dos detidos não foram informados. A pistola e o revólver foram apreendidos em novas buscas depois da primeira apreensão da arma calibre 12 e dos coletes.

Foto: Divulgação / PM

Indagado pela reportagem sobre a violência no norte da Ilha, em que seis pessoas foram mortas desde o início do ano por suspeitas de envolvimento com disputas do tráfico de drogas, o comandante garantiu que a PM está dando respostas.

— A PM aperta de um lado e eles, os criminosos, fogem para outro lado. São grupos distintos e que estão executando o grupo rival — disse o tenente-coronel Sinval.

No sábado à tarde, dois homens foram executados no Morro do Mosquito, na Vargem do Bom Jesus. Eles estavam em Gol da cor vermelha atingido por mais de 20 tiros.