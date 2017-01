Pitbull quer jogar e comemora permanência no Criciúma: "Feliz pela renovação"

focado 19/01/2017 | 18h30 Atualizada em





Do elenco que o Criciúma manteve para a atual temporada, Adalgiso Pitbull é um dos nomes que permanecem no time. O atacante jogou dez partidas no ano passado, fez apenas um gol, mas acredita que pode render mais. Ele tem treinado entre os titulares do técnico Deivid, e quer aproveitar o bom momento.



— Feliz pela renovação, espero ter mais oportunidade, mais volume de jogo, isso tudo vem da sequência que espero ter nesse ano de 2017 — resumiu.



O jogador tem aparecido no esquema de três atacantes, pela esquerda, e está se sentindo bem na posição. Para ele, o importante é estar entre os onze.



— Quero estar no bolo, entre os jogadores titulares, independentemente se aberto ou centralizado. Com a sequencia de jogos a gente tende a encaixar a equipe ainda mais — projetou.



Na terça-feira, o Criciúma faz o primeiro jogo do ano, contra o Fluminense, pela Primeira Liga. Para Pitbull, o empate em 1 a 1 no jogo-treino contra o Caxias foi importante para rever alguns aspectos dentro de campo e fazer ajustes, antes da estreia em Juiz de Fora.



— As expectativas são as melhores, espero que o torcedor possa enxergar como a gente tem visto, com bons olhos, um grupo focado, unido, que tem ambições nessa temporada — completou.



