PF investiga ramificação de quadrilha de coiotes em SC

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação contra uma ramificação brasileira de uma quadrilha de coiotes, responsável por levar brasileiros ilegalmente aos Estados Unidos. Em Santa Catarina, policiais realizaram diligências na cidade de Joinville e, até o momento, duas pessoas foram presas e outras duas tiveram objetos apreendidos. Além de SC, a ação acontece em Rondônia e Minas Gerais.

Ao todo, 30 agentes da PF trabalham para cumprir sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva. A operação, batizada de "Piratas do Caribe", também procura elementos que indiquem a localização dos brasileiros desaparecidos em novembro na região das Bahamas.

De acordo com a polícia, as investigações começaram a partir da notícia do desaparecimento de um brasileiro que teria tentado entrar ilegalmente nos Estados Unidos no ano passado. Os coiotes cobravam cerca de R$ 60 mil para intermediar o transporte ilegal via Bahamas.



* Com informações da Agência Brasil

