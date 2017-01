PF cumpre mandados contra ramificação de quadrilha de coiotes em SC

Operação Piratas do Caribe 13/01/2017 | 08h34 Atualizada em

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação contra uma ramificação brasileira da quadrilha de coiotes, responsável por levar brasileiros ilegalmente aos Estados Unidos. Em Santa Catarina, policiais fazem diligências na cidade de Joinville. Até o momento, no entanto, informações sobre o número de pessoas detidas e locais alvo da ação ainda não foram divulgadas. Além de SC, a ação acontece em Rondônia e Minas Gerais.

Ao todo, 30 agentes da PF trabalham para cumprir sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva. A operação, batizada de "Piratas do Caribe", também procura elementos que indiquem a localização dos brasileiros desaparecidos em novembro na região das Bahamas.

De acordo com a polícia, as investigações começaram a partir da notícia do desaparecimento de um brasileiro que teria tentado entrar ilegalmente nos Estados Unidos no ano passado. Os coiotes cobravam cerca de R$ 60 mil para intermediar o transporte ilegal via Bahamas.



* Com informações da Agência Brasil

