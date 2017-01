Nova York 30/01/2017 | 11h53

O preço do petróleo abriu em queda nesta segunda-feira em meio às dúvidas dos investidores sobre a evolução do mercado entre o corte da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a retomada das prospecções nos Estados Unidos.

Às 14H00 GMT o preço do barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em março caiu 14 centavos, a 53,03 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

