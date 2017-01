Pepsi Twist Land reúne em Atlântida atrações nacionais e internacionais com entrada franca 

Música boa 19/01/2017 | 20h00 Atualizada em

Além da promessa de tempo firme e da surpreendente água cristalina, os veranistas têm mais um motivo para pegar a estrada rumo ao Litoral Norte: neste fim de semana e no próximo, a praia de Atlântida abrigará o festival Pepsi Twist Land. Entre as atrações que subirão ao palco montado no número 1.200 da Avenida Central, estão nomes internacionais como Donavon Frankenreiter, Summercamp, Savoir Adore e Maz Totterdell. O Brasil estará representado por, entre outros artistas, Ney Matogrosso, Frejat, Céu, Liniker e os Caramelows e Clarice Falcão. Com entrada gratuita, o evento terá ainda bares, foodtrucks e lounges para descanso, além de brinquedos como um tobogã de 11 metros.

Nesta sexta, o festival tem em sua programação shows dos gaúchos Bibiana Petek e Dingo Bells e de Frejat – músico que acabou de anunciar sua saída do Barão Vermelho, que agora terá Rodrigo Suricato à frente. O grupo performático espanhol La Fura Dels Baus fará intervenções entre um show e outro durante toda a programação, junto aos gaúchos do Falos & Stercus. Neste primeiro fim de semana, se apresentam ainda Ed Motta, Second Hand e Ney Matogrosso.

– Faço este show há algum tempo e já o testei em áreas abertas, na rua, e dá muito certo – conta Ney, que espera um público variado, jovem e empolgado: – Esse tipo de apresentação me agrada muito, porque podemos levar muito mais gente, pessoas que possivelmente não veriam meu show em um teatro, por exemplo.

No Pepsi Twist Land, Ney, 75 anos, deve apresentar o repertório de seu mais recente álbum, Atento aos Sinais, que ganhou edição ao vivo e conta com composições como Incêndio, Rua da Passagem e Freguês da Meia-Noite, em um espetáculo que soma à música teatro, dança e performance.

Já nos dias 27, 28 e 29, estarão no litoral gaúcho Cartolas, Erick Endres, Lucas Silveira (vocalista da Fresno), Humberto Gessinger, Céu, que acaba de levar um Grammy Latino por seu Tropix, Liniker, artista que vem fazendo barulho na internet por conta de discurso e postura acerca da questão de gênero, e Clarice Falcão, que causou polêmica nas redes sociais recentemente por causa de seu clipe de Eu Escolhi Você. São atrações que devem dar à segunda metade do festival um tom de ativismo, devido ao perfil dos artistas escalados.

– Sou muito fã do Ney Matogrosso, da Céu... Ney é a vanguarda da vanguarda, trouxe essa coisa fluida de gênero, de liberação sexual, de conforto com o corpo há tanto tempo, que é até chocante que nós estejamos ainda discutindo isso. Fico muito feliz que a gente também tenha tantos artistas com essa pegada – vibra Clarice.