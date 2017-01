People's Choice Awards e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira

Dicas da programação 18/01/2017 | 19h00 Atualizada em





Tom Hanks no filme "Sully: O Herói do Rio Hudson" Foto: warner / Divulgação

PEOPLE'S CHOICE AWARDS

Warner, meia-noite

A cerimônia do People's Choice Awards 2017 será realizada nesta quarta-feira, em Los Angeles. Na premiação em que o público vota online e elege os melhores do ano no cinema, na TV e na música, estão indicados produções como Sully: O Herói do Rio Hudson (categoria filme de drama favorito) e Grey's Anatomy (categoria programa de TV favorito). Haverá tradução simultânea.

CONTA — CAINDO NA REAL

GNT, 22h30min

Ingrid Guimarães e Fábio Porchat Foto: GNT / Divulgação

O programa Além da Conta — Caindo na Real leva Ingrid Guimarães e Fábio Porchat a um dos lugares mais conhecidos quando a ideia é comprar produtos eletrônicos no centro de São Paulo: a Galeria Pagé. No episódio, a apresentadora também investiga os hábitos de compra dos brasileiros no ColaborAmerica, evento anual que propõe um modelo de desenvolvimento e consumo mais consciente.

ALIENÍGENAS DO PASSADO

History, 22h40min

Foto: History / Divulgação

A série Alienígenas do Passado ganha novos episódios a partir desta quarta-feira. Na reestreia, a atração volta a 1947, quando aparições sem explicações fizeram com que o governo dos EUA transformasse alguns de seus funcionários em caçadores de extraterrestres na busca por vida inteligente fora da Terra.

