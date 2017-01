Pelo menos 467 mil trabalhadores de Santa Catarina terão direito ao saque de contas inativas do FGTS 

Seu bolso 13/01/2017 | 03h02 Atualizada em

Mais de 467 mil trabalhadores de SC terão direito ao saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que deve ser liberado a partir de fevereiro. A medida, anunciada no dia 22 de dezembro pelo governo federal para estimular a economia, pode liberar até R$ 1,8 bilhão para os catarinenses, já que no Estado há 884,3 mil contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Os dados foram repassados pelo Ministério do Trabalho.



Conforme assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, a sistemática de pagamento e o calendário serão divulgados no começo de fevereiro. A ordem dos saques deve ser baseada no mês de aniversário do trabalhador.



No Brasil, segundo o secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolivar Moura Neto, há atualmente 18,6 milhões de contas inativas há mais de um ano, com um saldo total de R$ 41 bilhões. As contas pertencem a 10,1 milhões de trabalhadores.



Bolivar disse que a estimativa é que 70% das pessoas com direito ao saque procurem a Caixa Econômica para ter acesso aos saldos das contas.



Até agora, a regra estabelecia era que os trabalhadores com carteira assinada só podiam sacar até R$ 1 mil de contas inativas caso estivessem desempregados por pelo menos três anos ininterruptos. Contas inativas são aquelas contas do FGTS que não recebem mais depósito do empregador porque o trabalhador foi demitido ou saiu do emprego. Com a mudança, o empregado poderá retirar todo o saldo, desde que tenha saído do emprego até 31 de dezembro de 2015. De acordo com o governo, 86% das contas inativas do FGTS têm saldo inferior a um salário mínimo, que na época do anúncio era de R$ 880.

Números de Santa Catarina



884.373 contas inativas, o que representa 4,74% do total de contas do país

467.279 trabalhadores com contas inativas no valor total de R$ 1.842.127.968,70

Fonte: Ministério do Trabalho



Quem pode sacar

Trabalhadores que tenham uma conta inativa encerrada até 31/12/2015.

Quando você pode sacar

O calendário de saques será divulgado em fevereiro de 2017

Como saber se você tem uma conta inativa

Pela internet

Para saber se tem uma conta inativa e qual seu saldo, o trabalhador pode consultar o site do FGTS. Para acessar o extrato, é preciso ter em mãos um número de identificação social (PIS/PASEP), encontrado na carteira de trabalho, e uma senha, chamada Senha Cidadão, que pode ser criada no momento do acesso neste endereço.

No extrato, são informados detalhamento os dados cadastrais e os lançamentos realizados na sua conta vinculada nos últimos 6 meses. Saldo e extrato das contas vinculadas — inclusive inativas — são informadas nessa página.

Em uma agência da Caixa

O trabalhador pode consultar seu saldo e também solicitar uma senha para acesso online em uma agência da Caixa. Para isso, é preciso levar um documento de identificação (carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou certidão civil) e o número de inscrição PIS/PASEP/NIT.

Pelo celular

Há aplicativos do FGTS disponíveis para os sistemas Android e iOS (veja como baixar). Além de ser possível acessar o site via smartphone, o contribuinte pode optar por receber mensagens no celular com informações da conta do FGTS — assim abrindo mão da correspondência que recebe a cada dois meses com o extrato.

Por e-mail

O cidadão pode também optar por receber o extrato do FGTS pelo e-mail, informando a preferência no mesmo site em que consulta o extrato.

* Com agências

