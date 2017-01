Pedro Machado: trabalhadores do transporte público de Blumenau criticam posição de sindicato patronal

Ônibus 25/01/2017 | 08h04

Desta vez a bronca não é com a Piracicabana. O sindicato dos funcionários do transporte coletivo de Blumenau (Sindetranscol) faz assembleia nesta quarta-feira, em dois horários, para discutir sobre a posição do Setpesc, o sindicato das empresas do transporte de passageiros do Estado, que estaria se negando a assinar a convenção coletiva da categoria.

Na última negociação, feita com a Piracicabana, os trabalhadores conseguiram aprovar a implantação de um piso salarial para funções de retaguarda, como mecânicos e latoeiros. Até então, o benefício valia apenas para motoristas, cobradores e fiscais de tráfego. O argumento do Setpesc é que tal acordo não existiria em outras cidades.