Pedro Machado: Schornstein planeja lançar franquia de carros de cerveja

Economia 12/01/2017 | 06h01

As duas Kombis da foto acima foram adaptadas pela Schornstein e funcionarão como pontos de venda de chope, com seis chopeiras cada, durante a 34ª edição da Festa Pomerana, que começa nesta quinta-feira em Pomerode. A novidade, no entanto, não vai ficar restrita ao evento.

O diretor da cervejaria, Adilson Altrão, projeta lançar neste ano uma rede de franquias de beer trucks. A ideia é que “Schornsteins Wagens” sejam acionados para atender festas e festivais públicos e privados, com a vantagem da estrutura, móvel, já estiver instalada e pronta para funcionar quando chegar ao destino. Outros dois veículos estão sendo reformados e devem servir dois potenciais franqueados em Balneário Camboriú e Florianópolis.

A Schornstein também trabalha para tirar outro projeto de franquias do papel, uma rede de lojas semelhante à anexada na fábrica de Pomerode. Além de rótulos de cerveja, a ideia é que os espaços comercializem produtos e souvenirs da marca. Três franqueados – em Goiânia, Balneário Camboriú e Florianópolis – estão mapeados, mas ainda falta bater o martelo com relação aos locais. Em Blumenau, um possível parceiro negocia a abertura de uma unidade dentro de um shopping.

As duas apostas devem contribuir para um novo incremento no faturamento da Schornstein, que cresceu 39% em 2016 – muito em função da ampliação da capacidade de produção com a inauguração da nova fábrica. Para este ano, Altrão projeta crescimento de 35%. A marca já produz 130 mil litros de cerveja ao mês – a planta foi projetada para chegar a 300 mil – e está presente em 20 estados brasileiros.